Sukienki na lato. Jakie są najmodniejsze? Zwiewne i długie sukienki midi i maxi będą absolutnym hitem na wakacje 2021! [ZDJĘCIA, TRENDY]

Proces w sprawie „skóry". Sąd przesłuchał 37 świadków, w tym byłego szefa Archiwum X

- Rozumiem stawiany mi zarzut. Nie przyznaję się do winy. Jestem niewinny - tak mówił przed krakowskim sądem w lutym 2020 r. Robert J. oskarżony o okrutne zabójstwo Katarzyny Z., studentki religioznawstwa UJ. Do zbrodni doszło w 1998 r., czyli 22-lata temu. Sprawcy grozi dożywocie. Jak zdradza krakowski sąd na niejawnym od roku procesie przesłuchano do tej pory 37 świadków i odbyło się 39 terminów rozpraw.