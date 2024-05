Do szokującego odkrycia doszło przed godz. 9 rano. Wiadomo, że funkcjonariusze pojawili się na jednej z posesji w Woli Szczucińskiej, mając informację, że doszło tam do poważnego zdarzenia z udziałem dzieci. Za domem zauważyli tlące się ognisko.

- Policjanci w pogorzelisku za budynkiem ujawnili ludzkie szczątki. Są to prawdopodobnie szczątki dwóch dziewczynek w wieku trzech i pięciu lat, mieszkanek tej posesji. Wszystko wskazuje na to, że do ich śmierci przyczyniła się mieszkająca z nimi czterdziestoletnia matka - mówi asp. sztab. Ewelina Fiszbain, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.