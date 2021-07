Szczepienia w Małopolsce. Te gminy są liderami w liczbie zaszczepionych osób Patrycja Dziadosz

W Małopolsce w pełni zaszczepionych jest ponad 1,2 mln osób co stanowi około 37 proc. ludności całego województwa. Fot. Malgorzata Genca / Polska Press

Szczepienie przeciwko COVID-19 jest kluczowe do osiągnięcia odporności zbiorowej. By tak się stało, jak szacują eksperci, trzeba zaszczepić 80-90 proc. populacji. W Małopolsce w pełni zaszczepionych jest ponad 1,2 mln osób co stanowi około 37 proc. ludności całego województwa. Są jednak miejsca w naszym regionie, w których zaszczepionych jest już połowa mieszkańców. Liderami są: Kraków, Zielonki oraz Wielka Wieś.