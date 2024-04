Szkoła “Kenara” w Zakopanem ponownie otwarta po niemal 4 latach prac remontowych. - Tu bije nasze serce - mówią uczniowie i nauczyciele

Remont “Maratonu” i 150 urodziny szkoły

Dyrektor podkreśla, że pozyskane 20 mln zł na remonty i zakup kolejnego budynku szkoły, to wielkie przedsięwzięcie. Zapowiada jednak, że nadal ma siły i chęci do dalszej pracy, a jest jeszcze dużo do zrobienia począwszy od remontu budynku Maratonu. - Myślę, że na remont potrzebujemy ok. 15-20 mln. To duża suma, ale jest jest to dobro narodowe. Nie pieniądze są najważniejsze, ale idea. To powinno służyć i na zawsze będzie już związane ze szkołą - mówi Marek Król-Józaga.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest okrągła rocznica powstania szkoły. W 2026 roku świętowane będą 150 urodziny. - Jesienią 2026 roku szkoła będzie świętować 150 lat. Będziemy to świętować wspólnie ze Szkołą Budowlaną, bo kiedyś do 48 roku byliśmy jedną szkołą. Będą wspólne wydarzenia. Szkoła Budowlana zacznie wiosną, my skończymy jesienią - zapowiada dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem.