Szkolne kuchnie w Wadowicach i Kleczy Dolnej zmienią oblicze. Będzie nowy sprzęt

Kuchnie w SP nr 5 w Wadowicach i SP w Kleczy będą jak nowe

Na ponad 125 tys. zł opiewa wartość urządzeń i sprzętu, w który wyposażone zostaną dwie szkoły podstawowe w gminie Wadowice. Trafi on do SP nr 5 w Wadowicach i SP w Kleczy Dolnej, a będą to m.in.: piece konwekcyjno-parowe z wyposażeniem, kuchnie gazowe, zmywarki do naczyń, miksery, szafy chłodnicze, zamrażarki, patelnie elektryczne, stalowe zlewy, roboty kuchenne, wózki kelnerskie, meble kuchenne oraz niezliczona ilość garnków i zastawy stołowej.

– Zaplecze gastronomiczne obu szkół pamięta pierwszą połowę lat 90, a najstarsze są dwa piece gazowe w wadowickiej „piątce”, które wyprodukowane zostały w 1990 roku

– wyjaśnia burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

W ramach inwestycji odmalowana zostanie też jadalnia w szkole na osiedlu Kopernika, w której wymienione zostaną mocno wysłużone stoły i krzesła. Dzieci będą miały więc lepsze warunki do spożywania posiłków.