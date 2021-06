Szymbark. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik. Trwa akcja ratunkowa. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do gorlickiego szpitala

Około godziny 10 służby ratownicze zostały wezwane do akcji na terenie Szymbarku. W czasie prac polowych na stromym polu wywrócił się ciągnik rolniczy, który przygniótł młodego mężczyznę. Na miejsce natychmiast wyruszyli strażacy z gorlickiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, druhowie z OSP Szymbark, policjanci i Zespół Ratownictwa Medycznego. Bardzo szybko podjęto decyzję, by wezwać zespół Lotniczego Pogotowia ratunkowego. Do Szymbarku zadysponowano zespół z Sanoka. Po przybyciu lotniczych ratowników na miejsce przeprowadzono konsultacje, w wyniku których podjęto decyzje, by mężczyznę przetransportować karetka do gorlickiego szpitala. Jak poinformowali nas strażacy, młody człowiek był w stanie, który nie zagrażał jego życiu. Główne kontuzje, jakie odniósł, dotyczyły dolnych kończyn.