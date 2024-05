Tak handlowano przy Hali Targowej w Krakowie w latach 90. To miejsce tętniło życiem! Archiwalne zdjęcia Redakcja Kraków

Decyzję o budowie Hali Targowej przy ulicy Grzegórzeckiej w formie, którą znamy obecnie, podjęto już w drugiej połowie lat 20., jednak koncepcja została zrealizowana w pełni dopiero w 1940 roku. W latach 90. właścicielem tego miejsca została spółka Kupiecka placu targowego "UNITARG" i to właśnie wtedy znane wszystkim krakowianom miejsce przeżywało niebywały rozkwit. Udało nam się dotrzeć do zdjęć w naszym archiwum, które dobitnie to pokazują.