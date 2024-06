Tak pracowało się nie tylko w krakowskich biurach. Szkło na blacie, maszyna do pisania, telefon "do kręcenia". Sekretariat z czasów PRL Tomasz Bochenek

Komputer z excelem i outlookiem, urządzenie drukująco-kopiujące, smartfon. A teraz... wyobraźcie sobie, że prowadząc biuro nic z tego nie macie! Cofnijmy się więc w czasie, aby zajrzeć do biur, do sekretariatów z czasów PRL. W których królowały telefony z tarczą numeryczną, maszyny do pisania Erika, a na szklanej pokrywie blatu nierzadko leżała szklana popielniczka. Jesteście wśród tych, którzy pamiętaja tamte czasy czy wśród tych, dla których tamte klimaty to jakiś kosmos? Tych czy inaczej, zobaczcie zdjęcia w tej galerii.