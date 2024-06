Tak zmieniły się zakopiańskie Kuźnice. Na nowym placu nie będzie już busów

W Kuźnicach w ostatnim czasie budowany był podziemny mini dworzec. To właśnie tam znalazły się perony dla autobusów, busów i taksówek pasażerskich. Dodatkowo są tam przygotowane miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, miejsca do pozostawienia rowerów, a także toalety. Z kolei górna część placu będzie dedykowana tylko i wyłącznie dla turystów pieszych. Tam mają znaleźć się ławeczki i miejsca do odpoczynku.

Inwestycja jest niemal gotowa. Do wykonania zostały jedynie prace porządkowe. I choć w czwartek 20 czerwca można było skorzystać z tego miejsca w trakcie otwarcia pomnika kurierów tatrzańskich, obecnie osoby postronne nie mają wstępu na plac. Cały teren nadal traktowany jest jak plac budowy i jest ogrodzony.

- Nie mam jeszcze pozwolenia na użytkowanie tego obiektu. De facto więc jest to nadal plac budowy, chociaż prace właściwie się tam zakończyły. Nie możemy wpuścić tam mieszkańców i turystów do czasu aż uzyskamy stosowne pozwolenie – mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. I dodaje, że urząd robi wszystko, by faktycznie otwarcie nowego placu w Kuźnicach nastąpiło jak najszybciej. Zapowiada, że nastąpi to przed największym najazdem wakacyjnych gości.