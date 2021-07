Tarnów. Czarna seria wypadków na autostradzie A4 koło Tarnowa, w sobotę rano dachowały dwa pojazdy 10.07.2021 [ZDJĘCIA]

NOWE Dolina Karpia atrakcyjna turystycznie i "kulinarnie" przez cały rok. Warto odwiedzić to miejsce! [ZDJĘCIA, WIDEO]

Pomiędzy dwoma miastami, których zabytki zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Oświęcimiem i Kalwarią Zebrzydowską, niedaleko chętnie odwiedzanych przez turystów i pielgrzymów Wadowic, błyszczy inna atrakcja – Dolina Karpia. Nie jest to bynajmniej nazwa geograficzna, ale program zainicjowany przez trzy gminy Doliny Górnej Wisły: Zatora, Przeciszowa i Spytkowic. Chciały w ten sposób rozwijać i promować założone już w średniowieczu stawy hodowli karpia królewskiego. Niedługo potem gminy: Osiek, Polanka Wielka, Brzeźnica i Tomice dołączyły do projektu. Okolica jest piękna. To stawy, meandruje rzeki, ścieżki rowerowe, a wszystko otoczone zielenią. Zapraszamy do galerii, poznacie namiastkę tej pięknej krainy. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.