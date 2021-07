Tarnów. Dwie największe miejskie przychodnie mają teraz wspólnego prezesa, a Jan Musiał zarabia znacznie więcej niż prezydent Tarnowa

Doświadczony chirurg ortopeda Jarosław Kolendo z końcem czerwca złożył rezygnację ze stanowiska prezesa ZPS. Od kilku dni jest już dyrektorem szpitala w Mielcu.

Na konkurs nie było czasu?

Konkursu na obsadzenie wakatu w ZPS nie ogłoszono. Prezydent Roman Ciepiela po nieco ponad tygodniu zaoferował tę posadę Janowi Musiałowi. Dlaczego bez konkursu? Tuż po rezygnacji Kolendy rzecznik prezydenta Ireneusz Kutrzuba zapowiadał szybkie decyzje. - Nie może być wakatu na tym ważnym stanowisku, więc nowy prezes zostanie powołany w drodze mianowania – twierdził.

- Prezes Kolendo złożył rezygnację z sposób niezapowiedziany, czym nie dał nam żadnej możliwości przygotowania scenariusza zmiany prezesa - mówi Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Postawił na Jana Musiała, od czterech lat prezesa Mościckiego Centrum Medycznego, drugiej - po ZPS - co do wielkości przychodni w Tarnowie. Od czwartku (8 lipca) formalnie kieruje on już obydwoma na raz, bo rada nadzorcza ZPS zatwierdziła jego kandydaturę.