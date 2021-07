Tarnów. Dziecko znalezione w Oknie Życia u sióstr józefitek. To zdrowy i zadbany roczny chłopiec

Czujka w oknie życia przy ul. Mościckiego wzbudziła się w czwartek (15 lipca) przed południem. Połączone z nią dzwonki odezwały się w kilku miejscach domu prowincjalnego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tarnowie.

- Początkowo myślałyśmy, że to jakiś głupi wybryk, jakich zdarzało się dotąd niestety wiele. Wskazywała na to pora dnia, w zasadzie sam jego środek, kiedy rozległ się alarm. Kiedy jednak jedna z sióstr dobiegła jako pierwsza do okna, zobaczyła w nim dziecko – relacjonuje dla gazety Krakowskiej siostra Pacyfika Pławecka, przełożona domu sióstr józefitek w Tarnowie.