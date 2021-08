Tarnów. Oszuści coraz bardziej bezczelni. Fałszywy policjant zadzwonił do urzędu w Tuchowie i próbował wyłudzić pieniądze od pani burmistrz!

Burmistrz Tuchowa na celowniku oszustów

W środę (25.08) po południu, kiedy w Urzędzie Miejskim w Tuchowie trwała sesja rady miejskiej, burmistrz miasteczka została pilnie poproszona do telefonu w sekretariacie. Mężczyzna w słuchawce przedstawił się jako policjant, podał imię, nazwisko i numer legitymacji.

- Był bardzo bezwzględny i stanowczy. Podkreślał, że to tajna rozmowa i upewniał się, że jestem sama w pomieszczeniu - opowiada Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Szefowa samorządu usłyszała, że jej konto zostało zhakowane, a ona może pomóc policji w ujęciu przestępców, musi z nimi tylko współpracować i postępować zgodnie z instrukcją. Podający się za policjanta sugerował, żeby pani burmistrz potwierdziła jego wiarygodność, dzwoniąc pod numer alarmowy.

- Spytał czy znam numer alarmowy, a mnie już świeciła się czerwona lampka. Powiedziałam, że tak, ale wolę zadzwonić na najbliższy komisariat policji. Wtedy mężczyzna zaczął na mnie krzyczeć. Pytał, czy ja nie słyszę, co on do mnie mówi i polecił natychmiast wykręcić numer alarmowy - opowiada burmistrz Tuchowa.