Tarnów. Protesty w obronie klona na ulicy Lwowskiej na niewiele się zdały. Drzewo zostało wycięte

- W czasach katastrofy klimatycznej, kiedy walczymy o każde drzewo i kawałek cienia, które one dają jest to dla mnie działanie niezrozumiałe. Ten klon wprawdzie miał już swoje lata, posiadał ubytki i objawy choroby, ale w takiej sytuacji można było spróbować go wyleczyć, a nie skazywać od razu na eutanazję – mówi Tomasz Olszówka.

W podobnym tonie wypowiada się Stanisław Siekierski, pasjonat Tarnowa, który z niepokojem przygląda się temu, jak z krajobrazu miasta bezpowrotnie znikają kolejne drzewa, a zastępuje je beton. - Drzewa produkują nie tylko tlen, ale dają też przyjazny cień. Poza tym to świadkowie historii – zauważa.

Decyzję o jego usunięciu wydał Marszałek Województwa Małopolskiego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Zgodnie z obowiązującymi procedurami odbyło się to na podstawie wyników „wizji terenowej” przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Parków Krajobrazowych.

- Myśmy się chwilowo wstrzymali z wycinką z powodu „społecznej nagonki” przeciw decyzji marszałka. Przeważyły kwestie bezpieczeństwa. To drzewo z zewnątrz może i wyglądało ładnie, ale przy bliższym przyjrzeniu się mu okazywało się, że jest już mocno spróchniałe i nie trzeba nawet porywistego wiatru, aby się złamało i przewróciło na drogę, lub biegnący obok chodnik. A wtedy mogłoby dojść do tragedii – tłumaczy Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Drzewo nie rokowało. Jak mówi - wystarczyło włożyć głębiej rękę do pnia, a można było wyciągnąć z niego całą garść spróchniałych wiór. Gdyby znajdowało się w innym miejscu, z dala od drogi czy chodnika, pewnie mogłoby jeszcze kilka lat rosnąć. W tym miejscu akurat na to nie mogło być pozwolenia. Ryzyko było zbyt duże – wyjaśnia Artur Michałek.