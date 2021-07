Tarnów. Rozpoczął się największy i najbardziej znany w mieście odpust. Do niedzieli uroczystości w kościółku na Burku [ZDJĘCIA]

Drewniany kościół na Burku ma bogatą historię. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jak doszło do jego powstania. Przyjmuje się, że wybudowało go sześciu rolników w 1458 r. (choć nie ma na to potwierdzenia w zachowanych dokumentach), a materiał do budowy świątyni miał być pozyskany z rozebranego kościoła parafialnego, który stał prawdopodobnie na miejscu obecnej katedry. Gdy budowano nową, murowaną kolegiatę, decyzją Jana Amora Tarnowskiego został on rozebrany i postawiony w Zabłociu, obok drogi wiodącej do jego zamku.

Cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej na Burku w Tarnowie

Świątynia pierwotnie była dedykowana Matce Bożej Wniebowziętej. Przypuszcza się, że pochodzący z XVI wieku obraz – Matki Bożej Szkaplerznej, który otaczany jest kultem na Burku wcześniej, znajdował się w tarnowskiej katedrze w kaplicy Bractwa Szkaplerznego lub Bractwa Różańcowego. Przeprowadzone kilka lat temu prace konserwatorskie pozwoliły przywrócić na nowo blask wizerunkowi Maryi, oraz na dokonanie cennych okryć mających ogromną wartość historyczną oraz artystyczną.