Tarnów. Tłumy na pogrzebie olimpijczyka z Tarnowa, Franciszka Gąsiora. Na boisku walczył jak lew, przegrał z chorobą [ZDJĘCIA]

Żegnali go trenerzy z odkrywcą jego talentu - Stanisławem Majorkiem na czele, sędziowie i działacze piłki ręcznej, honorowy prezes Unii Tarnów 96-letni Janusz Terlecki. Nie zabrakło też młodych szczypiornistek i szczypiornistów Pałacu Młodzieży, dla których Franciszek Gąsior był nie tylko legendą, ale przede wszystkim wzorem do naśladowania.

W imieniu polskich olimpijczyków pożegnał go kolega z olimpijskiej reprezentacji - kapitan zespołu Zygfryd Kuchta.

- Zajęcia kolidowały ze sobą. Wiem, że Franek miał talent do futbolu. Trenerzy namawiali go, aby kontynuował piłkarską przygodę. Jestem jednak przekonany, że po mojej sugestii podjął właściwą decyzję, że w futbolu nie osiągnąłby, mimo niewątpliwego talentu, tyle co w szczypiorniaku - wspomina trener Majorek.