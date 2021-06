Tarnów. Zniknęły kwiatki z donic przed teatrem. Złodziejkę zarejestrowała nad ranem kamera monitoringu [ZDJĘCIA]

Kradzież kwiatów sprzed teatru w Tarnowie

Kwiatki zostały zasadzone dwa tygodnie temu przed wejściem do teatru. Nie zdążyły nacieszyć długo widzów i pracowników sceny. W środę (16 czerwca) przed godziną 3 rano kobieta ubrana w strój do joggingu i czapkę z daszkiem powyrywała kwiaty z donicy i zabrała ze sobą.

Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu, a dyrektor tarnowskiego teatru na Facebooku na Fanpage'u,„Solskiego” umieścił zdjęcia z chwili kradzieży i wymowny wpis:

Kochani! Rozumiemy, że noce upalne nie sprzyjają spaniu. Prosimy jednak, by pani w stroju do joggingu, z długimi czarnymi włosami i w czapeczce wróciła jednak do biegania a nie kradła kwiaty, środkiem nocy, spod teatru. To niewdzięczne zachowanie chociażby w stosunku do pani Marysi, która kocha i dba o nasze kwiaty i nasadzenia. Proszę zwrócić krakowiaki na swoje miejsce