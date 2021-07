Startuje sprzedaż biletów na Festiwal Komedii Talia w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Jakie zobaczymy spektakle?

- Startujemy znacznie wcześniej niż zwykle ze sprzedażą biletów na jubileuszową Talię i do końca wakacji będą one w promocyjnych cenach w sprzedaży internetowej – mówi Rafał Balawejder, dyrektor tarnowskiego teatru. - Jestem przekonany, że możliwość zobaczenia na żywo znakomitych teatrów, tytułów i aktorów z całej Polski to nie lada gratka nie tylko dla teatromanów. Udostępniamy już wszystkie tytuły konkursowe, a chcielibyśmy jeszcze przygotować niespodziankę na galę finałową festiwalu dlatego prosimy naszych widzów o odrobinę cierpliwości, bo ten tytuł zdradzimy końcem wakacji - dodaje.