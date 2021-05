Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego otwiera swe podwoje 29 maja. Co zobaczymy na jego scenie?

Ekstradycja z Holandii do Polski podejrzanych o podwójne, brutalne morderstwo w Stryszowie. Usłyszą zarzuty. Grozi im dożywocie

Najprawdopodobniej jeszcze dziś, w czwartek (13.03.2021) do Polski zostaną sprowadzeni Mateusz R. i Piotr G., których prokuratura podejrzewa o zabójstwo dwóch osób grudniu ub. r. w Stryszowie k. Wadowic, a następnie podpalenie ich domu w celu zatarcia śladów. Grozi im dożywocie. Wobec Patryka R., brata Mateusza R. wydano zarzut pomagania sprawcy przestępstwa, ukrywania sprawcy i zacierania śladów. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Patryk R. nie został jednak objęty Europejskim Nakazem Aresztowania i nie wróci do Polski wraz z R. i G.