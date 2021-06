NOWE Rafał Gikiewicz po meczu Polska - Hiszpania: Kluczem w Sewilli była mentalność

Rafał Gikiewicz to czołowy bramkarz ostatniego sezonu Bundesligi, który na co dzień gra w FC Augsburg. Podczas Euro 2020 jest stałym ekspertem TVP Sport i... towarzyszem podróży ekipy "Głosu Wielkopolskiego" na mecze naszej reprezentacji po całej Europie. Tym razem z Rafałem porozmawialiśmy o meczu Polska - Hiszpania na lotnisku w Monachium, gdzie oczekiwaliśmy na kolejny lot. Podstawowy bramkarz Augsburga zgadza się z nami, że kluczem do wywiezienia punktu z Sevilli była odpowiednia mentalność.