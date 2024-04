Kino Mikro zaprasza w magiczną podróż do świata Studia Ghibli

Legendarne japońskie studio animacyjne powstało w 1985 roku w Tokio. Nazwa Ghibli nawiązuje do arabskiej nazwy sirocco, wiatru wiejącego ze wschodu w kierunku Mekki. Zdaniem twórców ten wiatr miał stanowić metaforę zmian, jakie zajdą za ich sprawą w filmie animowanym. Studio zrealizowało takie filmy jak "Grobowiec świetlików", "Mój sąsiad Totoro" czy "Ruchomy zamek Hauru". Najnowszy film twórców Studia Ghibli "Chłopiec i Czapla" trafił do polskich in w styczniu tego roku.

Kino Mikro przypomina trzy filmy zrealizowane w pierwszej dekadzie XXI w.: "Ponyo", "Narzeczona dla kota" i "Tajemniczy świat Arrieietty". Wszystkie trzy animacje zaprezentowane zostaną z lektorem, jak zapowiada kino Mikro - wersje z napisami są w przygotowaniu.

"Ponyo" (2008) Hayao Miyazakiego to przepiękna opowieść o niezwykłej przyjaźni chłopca i złotej rybki, która odmieniła jego życie na zawsze.

Pięcioletni chłopiec o imieniu Sosuke mieszka wraz z mamą w nadmorskiej miejscowości. Podczas zabawy na plaży Sosuke znajduje uwięzioną w słoiku złotą rybkę. Nadaje jej imię Ponyo i obiecuje zawsze się nią opiekować. Jednak Ponyo nie jest zwyczajną rybką – to córka potężnego czarodzieja, który zrozpaczony jej zniknięciem, wzburzy całe morze, by sprowadzić ją do domu. Tak rozpoczyna się niezwykła przygoda, podczas której chłopiec i rybka muszą połączyć siły, by ocalić świat przed niebezpieczeństwem i spełnić marzenie Ponyo o tym, by być człowiekiem.

Fantastyczna animowana przygoda od nagradzanego twórcy "Spirited Away: W kranie bogów" i "Mojego sąsiada Totoro" to propozycja dla najmłodszej publiczności. Film z polskim dwulektorem, dla widzów od 7. roku życia.