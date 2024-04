Oto kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z Małopolski. Pierwsze dwa miejsca dla „naszych”

Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego

Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie opublikowało oficjalnych list kandydatów, którzy 9 czerwca będą ubiegać się o miejsce w Parlamencie Europejskim. Czas na rejestrację mija 2 maja o godz. 16. Podczas czwartkowej (25 czerwca) konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, premier PiS, zapowiedział, że listy będą podane do publicznej wiadomości wówczas, gdy zostaną zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych dni.

Znamy nazwiska pierwszych oficjalnych oraz nieoficjalnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy wystartują w wyborach w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Jedynki list zaskoczeniem nie są. To…

Nie wykluczone, że wszystkie karty wyborcze w walce o jak największą liczbę posłów wprowadzonych do Parlamentu Europejskiego, PiS odsłoni już w sobotę (27 kwietnia). W Warszawie o godz. 12 rozpocznie się konwencja ugrupowania pod hasłem „Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej”. W programie 10 paneli tematycznych oraz podsumowanie Jarosława Kaczyńskiego.

Choć, jak wspomniał prezes PiS listy kandydatów do PE, są już właściwie gotowe, a zmiany mogą być nieznaczne, to nie zostały upublicznione. Nam już w czwartek udało się ustalić, kto zajmie pierwsze cztery miejsca w okręgu wyborczym nr 10, który obejmuje Małopolskę i Świętokrzyskie. Dziś poznaliśmy pozostałe nazwiska i tak, jak wynikało z naszych wcześniejszych ustaleń, zdecydowana większość to aktualni parlamentarzyści PiS.