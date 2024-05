Kraków, polexit i Grzegorz Braun. Hejt na Unię Europejską w czasie debaty polityka Konfederacji z wiceministrem Andrzejem Szejną

- Eurokołchoz to jest dzisiaj Unia Europejska i ja nie chcę, żeby Polska była po raz kolejny w historii chociażby najweselszym barakiem w jakimś obozie. Bardzo podoba mi się Europa, ale od razu napawa mnie eurokołchoz - totalniacki, zamordystycznyczny, socjalistyczny projekt. Dla Polski zły interes. Bardzo zły interes! To, co było na zachętę, na waciki to zostało już rozdane, ale nie ma darmowych obiadów. Teraz trzeba będzie to wszystko spłacić Zielone Łady, tęczowe łady, dyrektywa budowlana. Samochody z silnikiem paliwowym za chwilę zdelegalizujecie, górnictwo zasypane, rolnictwo zaorane - tym jest eurokołchoz – mówił Grzegorz Braun i dodał: - Na wejściu, na zachętę były różne miłe rzeczy: swoboda podróżowania, wymiany gospodarczej, no ale o tym próżno dzisiaj słuchać, bo na tapecie jest armia europejska, europejski Wehrmacht, z którym przypuszczam, że przyjdzie stoczyć wojnę w obronie polskiej suwerenności i niepodległości. Wojnę o zachowanie Polski bez Zielonego Ładu, z suwerennością polityczną i niezależnością gospodarczą.

Z kolei wiceminister MSZ Andrzej Szejna na początku podsumował wypowiedź posła Brauna mówiąc: - Panie pośle, dobrze, że pan powiedział, co pan myśli. Pan chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, pan jest przeciwko naszemu członkostwu, pan jest nietolerancyjny. Chcę panu powiedzieć, że to co pan mówi jest szkodliwe dla Polski, bo miejsce silnej Polski powinno być w silnej Europie. Ja naprawdę cieszę się, że powiedział pan prawdę, że pan jest w prawdzie i powiedział, że chce wyprowadzić Polskę z UE, że pan klamkę chce ścisnąć Putina. To pan powiedział wielokrotnie, że miejsce Rosji jest w Europie, że trzeba robić business as usual, a w tym czasie, kiedy pan to mówi, setki tysięcy, miliony Ukrainek i Ukraińców są narażone na ataki dronów, rakiet, a minister Sikorski i ja jako zastępca walczymy o to, żeby ochronić Ukrainę, bo to jest ochrona polskiego bezpieczeństwa. Pan zachowuje się tak, jakby był zwolennikiem Putina - mówił Andrzej Szejna.