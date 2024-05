Listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego zarejestrowane ale nie wszystkie komitety je upubliczniły. Kampania wyborcza już ruszyła

Tego samego dnia i również w Kielcach z kampanią wyborczą wystartowała Konfederacja, choć ja na razie poznaliśmy jedynie trzech kandydatów, którzy wystartują z okręgu nr 10. Listę otwiera poseł i niedawny kandydat na prezydenta Krakowa Konrad Berkowicz, a trzecie miejsce należy do krakowianki Nadzei Jaskółki – nauczycielki i nerologopedki. Podczas wiecu wyborczego okazało się, że z drugiego miejsca o mandat eurodeputowanego ubiegać będzie się poseł Grzegorz Braun.

- Precz z komuną, precz z „eurokomuną”. Idziemu do „eurokołchozu” po to, by on nie przyszedł do nas – motywował decyzję o wystawieniu list kandydatów do PE przez KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.