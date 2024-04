Oficjalna lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego z Małopolski. Pierwsze dwa miejsca dla „naszych”

Kandydaci PiS do Parlamentu Europejskiego

Prawo i Sprawiedliwość niemal do ostatniej chwili trzymało w tajemnicy listy kandydatów do Europarlamentu. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 25 kwietnia, Jarosław Kaczyński, premier PiS, zapowiedział, że listy będą podane do publicznej wiadomości wówczas, gdy zostaną zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych dni.