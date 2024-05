Arkadiusz Mularczyk rozpoczął kampanię wyborczą do Europarlamentu

- To bardzo niebezpieczny program przede wszystkim dla Polskiego rolnictwa. Wprowadza szereg obciążeń finansowych. Sprzeciwiamy się też relokacji emigrantów. Nie ma to naszej zgody i zrobimy wszystko, żeby to zablokować. Nie chcemy też wprowadzenia waluty Euro. Polska złotówka jest elementem naszej suwerenności - podkreślił podczas konferencji prasowej Mularczyk.