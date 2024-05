Oni wystartują z listy Trzeciej Drogi w Małopolsce. Wśród kandydatów nie ma Róży Thun

Prezentacja kandydatów, którzy w poszczególnych okręgach wyborczych wystartują z pierwszego miejsca z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga dokonali wspólnie marszałek sejmu Szymon Hołownia – lider Polska 20250 oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz – lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Idziemy do Europy Trzecią Drogą. Idziemy tą drogą, która jest szeroka, bo wielu z nas się na niej odnajduje pomiędzy bezkrytycznymi eurofanami i eurohejterami, którzy w popłochu chcą z tej Europy uciekać - oznajmił Szymon Hołownia podczas prezentacji kandydatów. - Naszą opowieścią jest rozwój silnej Polski w Europie i korzyści, jakie odniosą z tego zwykli ludzie, obywatele, każdy z nas.

Z kolei prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że po 20 latach bycia Polski w Unii Europejskiej, nie wszyscy pamiętają, o co walczono.

- Nie tylko o przynależność do wspólnoty, ale także o powrót do zachodniej Europy po latach kurtyny, która nas od niej oddzielała. Chodziło też o rozwój. Widzimy, jak Polska przez ten czas się zmieniła - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. - Będziemy stawiać, jako Trzecia Droga, na bezpieczeństwo i zdrowie. Te dwie podstawowe wartości muszą dostać nowego wymiaru oraz finansowania. To są sprawy dla nas najważniejsze, co już nie raz udowodniliśmy.