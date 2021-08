Tatry. Nadciąga załamanie pogody. W górach może sypać śniegi i chwyci mróz

Jesień wkracza do Tatr. Od poniedziałku znacznie spadła temperatura, zaczął padać deszcz. Wędrowanie po górach nie jest możliwe. Jednak to dopiero początek zmian pogody. Choć mamy dalej sierpień, w najbliższych dniach turyści muszą spodziewać się ujemnych temperatur na szczytach i opadów śniegu.

Według prognoz już we wtorek wieczorem opady deszczu w Tatrach mogą przejść w opady śniegu. W środę czeka nas chwilowe uspokojenie. Od czwartku jednak, a zwłaszcza w weekend, trzeba się spodziewać opadów śniegu. Na Rysach w piątek i w sobotę może spaść ok. 2 cm śniegu. Biały puch może pojawić się także niżej - na Kasprowym Wierchu.

Do tego znacznie spadnie temperatura. Od czwartku w najwyższych partiach gór (prognoza dla Rysów) termometr wskaże maksymalnie 1 stopień powyżej zera. Odczuwalna temperatura będzie jednak w granicach minus 5 stopni. Chłodniej będzie w piątek. Wtedy to praktycznie przez cały dzień będzie utrzymywała się ujemna temperatura - na poziomie minus 1-2 stopni. Odczuwalna zaś spadnie do minus 6 stopni. Na Łomnicy w Tatrach Słowackich będzie jeszcze zimniej - odczuwalna temperatura może wynieść minus 8 stopni.