Tatry. Szlak w rejonie Świnicy w remoncie. Od przyszłego tygodnia będzie zamknięty na dłużej

W rejonie Świnicy ma być nie tylko poprawiona nawierzchnia szlaku, ale także mają być wymienione łańcuchy. Początkowo TPN miał plan, by remont rozpocząć od 16 sierpnia.

- Okazało się jednak, że niektóre elementy konieczne do wymiany łańcuchów są niedostępne w Polsce. Musieliśmy więc zamówić te elementy w Austrii. Jeśli dotrą one do nas w tym tygodniu, wówczas remont szlaku rozpoczniemy od przyszłego tygodnia – mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Na razie TPN przygotował sobie część dostępnych części – m.in. łańcuchy. Te zostały przetransportowane śmigłowcem pod Świnicę w poniedziałek 16 sierpnia. W związku z tym TPN zamknął na jeden dzień szlak między Przełęczą Zawrat a Świnicą Przełęczą. Na jeden dzień zamknięte zostały także drogi taternickie znajdujące się na północno-wschodniej, północnej i północno-zachodniej ścianie Świnicy.