Te fryzury są już NIEMODNE. Od tych przestarzałych trendów lepiej trzymać się z daleka [ZDJĘCIA] 10.06.2021

Te fryzury są już niemodne. Tak się nie czesz, bo będziesz wyglądać źle

Trendy we fryzurach damskich zmieniają się właściwie co roku. Jest kilka takich fryzur, które wydają się wręcz nieśmiertelne i utrzymują się na liście trendów fryzjerskich od kilku lat. Takimi fryzurami są na przykład bob z grzywką, pixie cut, beach waves czy niedbały kok. Corocznie do kanonu klasycznych fryzur dochodzą jednak nowe, wcześniej nieznane lub powracające do nas z lat 70. czy 80. Tutaj można wymienić między innymi shaggy hair czy mullet. Ale nie dajcie się złapać! O niektórych fryzurach, które były modne nawet jeszcze nie tak dawno, teraz lepiej zapomnieć. Właśnie te fryzury przedstawiamy w galerii.