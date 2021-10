Ten fragment Nowego Sącza to dawny cmentarz żydowski. Pamięć pochowanych tam osób zostanie przywrócona [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

W Nowym Sączu przy ul. Piotra Skargi przywrócona zostanie pamięć pochowanych tam przed laty żydów. O tym, że zielony skwerek to miejsce pochówku do tej pory przypominali tylko podczas corocznej akcji palenia zniczy na zapomnianych cmentarzach członkowie Sądeckiego Sztetla. Teraz wzdłuż drogi powstaje ogrodzenie i docelowo ten fragment Nowego Sącza będzie przypominać sądeczanom, że nie jest to miejsce, gdzie można wyprowadzać swoje zwierzęta, ale stary żydowski kirkut.