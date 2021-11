To ciasto to hit! Przekona do szpinaku nawet niejadka – sprawdź, jak zrobić Leśny Mech [PRZEPIS]

Można pomyśleć: warzywo w słodkim cieście? Tak! Szpinak w tym deserze jest słabo wyczuwalny, natomiast jest go sporo – na jedną blachę wykorzystujemy całe opakowanie popularnej zielonej mrożonki.

Szpinak w cieście, to nietypowy dodatek bogatego źródła składników odżywczych – m.in. witamin i soli mineralnych, w tym beta-karotenu i luteiny – znanych silnych przeciwutleniaczy. Liście szpinaku zawierają dodatkowo witaminę C, żelazo, potas, magnez i kwas foliowy. Warzywo to zawiera też kwas szczawiowy, który niekorzystnie wpływa na nasz organizm, chyba że zaserwujemy je z dodatkiem nabiału. Krem na bazie śmietanki i serka jest więc tu jak najbardziej wskazany…

Po upieczeniu zielonego biszkoptu, przecina się go na dwa lub trzy blaty i przekłada wcześniej przygotowanym kremem. Można również dodać warstwę orzeźwiającej marmolady – np. porzeczkowej czy wiśniowej. Dodatkowo odcina się wierzch ciasta i robi z niego grudki, które udają mech (analogicznie jak w innym popularnym cieście – Kopcu Kreta).