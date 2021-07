To już pewne. Reforma rozgrywek w Małopolsce!

Nowy szef MZPN Ryszard Kołtun szybko wprowadza więc w życie pomysł, z którym szedł do czerwcowych wyborów. Zaraz po nich prezes i wiceprezesi pojechali w teren, żeby spotkać się z przedstawicielami IV-ligowych klubów z grupy sądecko-tarnowsko-podhalańskiej, potem w Krakowie z ludźmi z klubów z grupy krakowsko-oświęcimskiej. "Za reformą opowiedziało się 31 spośród 36 klubów, dwa były przeciw, a trzy nie wyraziły swego zdania" - informuje MZPN.

Struktura: jedna grupa IV ligi, dwie grupy V ligi, a pod nimi klasy okręgowe (wtedy było ich 4) już w Małopolsce istniała. Odejście od niej nastąpiło po sezonie 2010/2011. Wówczas zawiązano IV ligę w formie dwóch grup i wykreślono V ligę. Na początku wszystko działało jak trzeba, mistrzowie obu małopolskich grup IV ligi mieli zapewniony awans do III ligi. Ale sytuacja zmieniła się, gdy nastąpiła reorganizacja rozgrywek III ligi (z ośmiu grup w Polsce utworzono cztery) - i Małopolska mogła wprowadzić do niej już tylko jedną drużynę z IV ligi. Dlatego, począwszy od 2016 roku, mistrzowie obu małopolskich grup IV ligi muszą rozgrywać baraż o awans. No i jeden z nich zawsze pozostaje w IV lidze.