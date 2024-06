To już taka tradycja, czyli kolejny rekord finału GOMAR Koszykarskiej Ligi Szkolnej

Projekt realizowany jest już od pięciu lat przez byłego reprezentanta Polski w koszykówce Grzegorza Radwana. Rywalizują w nim młodzieżowe zespoły w czterech kategoriach wiekowych od września do czerwca. A na koniec jest finał, rozgrywany na sześciu specjalnie przygotowanych boiskach, który jest zwieńczeniem całej rywalizacji.

- I spełnieniem marzeń - dodaje od razu Grzegorz Radwan. - To znakomite wydarzenie, kiedy nagle przenosimy się do ogromnego, światowej klasy obiektu, a rolę gwiazd przejmują młodzi adepci sportu. Przez dwa dni w TAURON Arenie Kraków wystąpiło 2 tysiące uczestników z 200 drużyn, co stanowi rekord w skali Europy na tym poziomie - mówi z dumą Radwan.

W GOMAR Koszykarskiej Lidze Szkolnej nastawienie jest nie tyle na poważną rywalizację, co przede wszystkim zabawę, uśmiech i pasję do sportu młodych adeptów koszykówki.

- Chcemy się tym cieszyć, polubić sport, stworzyć zawodnikom ciekawe warunki do jego podjęcia. A przecież za tym idą wartości zdrowotne, które przywołuje się niestety dopiero wtedy, gdy trzeba leczyć choroby. A po co leczyć? My chcemy zdrowo żyć - podkreśla Radwan.