To nie żart. Oszuści udawali policjantów i... wystawiali ludziom mandaty

Zatrzymani to ludzie w wieku ponad 40 lat z powiatu chrzanowskiego. Wobec zatrzymanych rozważane są zarzuty m.in. przestępstwa przywłaszczenia funkcji funkcjonariusza publicznego oraz wykroczeń dotyczących posiadania lub używania sygnałów uprzywilejowania i złamania zakazu używania munduru policyjnego lub jego części.

Policjanci nie przyłapali oszustów na tak zwanym "gorącym uczynku". Są jednak przekonani, że fałszywi policjanci mogli zatrzymywać kierowców do "fejkowej" kontroli drogowej, a następnie wymuszać od niczego nieświadomych zmotoryzowanych łapówki.

- W niedzielę około godziny 19 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej patrolujący wieś Juszczyn zwrócili uwagę na granatowy samochód marki VW Passat - informuje małopolska policja na swoim facebooku. - Wyglądał on jak radiowozy policji z lat 90-tych. Kierowca i pasażerka ubrani byli w mundury policyjne (niebieska koszula oraz spodnie również były wzoru, których policja już nie używa). Co więcej posiadali policyjne pagony, pasy, kabury na broń, koszule oraz czapki z białym otokiem. Ich samochód posiadał zamontowane koguty, radiostację i miernik prędkości Rapid.

Policjanci apelują do osób, które mogły zostać zatrzymane przez fałszywych policjantów i ukarane przez nich do kontaktu pod nr 47 83 28 211 (można tez zgłosić się na policję osobiście).

- Zeznania tych osób oraz pokrzywdzonych są niezbędne, a zarazem kluczowe do dalszego wyjaśnienia tej sprawy, jak również do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które mogły dopuścić się poważnych przestępstw. Jednocześnie suska Policja informuje, że osoby, które ewentualnie przekazały pieniądze lub od których sprawcy próbowali je wyłudzić, nie podlegają odpowiedzialności karnej - dodaje rzecznik prasowy małopolskiej policji.