TOP 16 strzelców V ligi piłkarskiej. Lider jest jeden, ale kandydatów, żeby go zdetronizować – wielu [ZDJĘCIA]

Wypracował sobie taką zaliczkę, że mógł sobie pozwolić na luksus spokojnego leczenia kontuzji. Jednak grupa pościgowa szybko zwarła szyki i wiele wskazuje na to, że „urlop” nie może być zbyt długi.

Zawód panuje w Kalwariance, która walkowerem wygrała mecz w Libiążu. Gdyby doszedł do skutku, co groziło pogromem libiążan i strzeleckimi fajerwerkami kalwarian, kto wie, czy dzisiaj ktoś z „meblarzy” nie zakręciłby się wokół podium. Nic straconego. Poza premierowym remisem w Wadowicach, Kalwarianka na razie notuje same zwycięstwa.