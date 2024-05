TOP 50 najlepszych miejsc na wyprawy rowerowe po Małopolsce. Prezentujemy listę rekomendowanych wycieczek

Małopolska jest pełna malowniczych terenów, po których poruszanie się rowerem jest prawdziwą przyjemnością. Jesienią nasz region wygląda szczególnie uroczo, gdy drzewa zaczynają mienić się różnymi kolorami liści. Można połączyć ciekawe z pożytecznym, bo jazda na rowerze po prostu wyjdzie nam na zdrowie.

W ciągu ostatnich kilku lat w Małopolsce przybyło prawie 600 km tras rowerowych, 60 procent z nich to drogi odseparowane od ruchu samochodowego, pozostałe 40 procent to drogi o niskim natężeniu ruchu samochodowego lub wygodne “szutrówki”. Do tego dochodzi ok. 3 tys. km szlaków rowerowych. Tak więc jest w czym wybierać.

A my proponujemy, by wybrać którąś z 50 tras, które znajdziecie w naszej galerii: