TPN wstrzymuje sprzedaż biletów. Drzewo spadło na samochód w Zakopanem

- Odradzamy dziś wszelkie wyjścia w Tatry. W górach wieje bardzo silny i porywisty wiatr, który dzisiaj się wzmaga. Na szlaki łamią się gałęzie i drzewa, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie kursują wozy konne do Morskiego Oka - informuje TPN na swoich stronach. W internecie pojawiają się komentarze, że nie jest to primaaprilisowy żart - Wszystkich komentujących, których nie ma na miejscu, zapewniamy, że to nie jest żart - informuje TPN.