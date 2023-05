Tradycyjne, domowe ciasta. Klasyczne wypieki, które zawsze warto upiec [PRZEPISY]

Nie macie pomysłu na weekendowe ciasto do kawy! Sięgnijcie po sprawdzone przepisy na klasyczne ciasta. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na wypieki, które w Polsce od lat cieszą się popularnością. Klasyka broni się sama.

Któż z nas chociaż raz nie jadł "murzynka" niech pierwszy rzuci kamieniem! A pamiętacie jeszcze ciasto pleśniak lub metrowiec? Pewnie tak! Dlatego warto od czasu do czasu przypomnieć sobie te zapomniane nieco, ale bardzo pysze ciasta. Tym bardziej, że zebraliśmy tu sprawdzone przepisy, które od wielu lat przygotowywane są w domach Małopolan.