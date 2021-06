Tragedia pod Limanową. Nie żyje operator maszyny zgniatającej bale siana

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Alarm o tragedii podczas prac rolniczych we wsi Wilkowisko w gminie Jodłownik poderwał do akcji druhów z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ich kolegów, pożarników -ochotników z pobliskiej miejscowości Jodłownik. Do Wilkowiska skierowane zostały także roty z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Szybko dotarł również ambulans Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazuje rzeczniczka limanowskiej policji Jolanta Mól, po dotarciu ratowników i funkcjonariuszy na miejsce wypadku, okazało się, że nie ma możliwości ocalenia 51-letniego mężczyzny. Po wciągnięciu przez maszynę nie miał on żadnych szans na przeżycie.

Na miejsce rolniczej tragedii przybyli technicy kryminalistyki oraz prokurator. Śledztwo ma wyjaśnić przyczyny oraz okoliczności wypadku.

