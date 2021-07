Transfer w Comarch Cracovii. Krakowianie mają nowego bramkarza

27-letni golkiper David Zabolotny to nowy rywal Dienisa Pieriewozczikowa między słupkami bramki 12-krotnych mistrzów Polski. Były młodzieżowy reprezentant Polski podpisał dziś roczny kontrakt i będzie reprezentował barwy Comarch Cracovii w nadchodzącym sezonie.

David Zabolotny urodził się 31 marca 1994 roku we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, jednak w 1999 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Opola i to właśnie tam rozpoczął hokejową przygodę. Nasz nowy zawodnik posiada zarówno polskie, jak i niemieckie obywatelstwo, a jego brat Patrick również został hokeistą. 27-letni golkiper to młodzieżowy reprezentant Polski do lat 18 i 20, a także absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu.

Od sezonu 2013/14 przywdziewał barwy JKH GKS Jastrzębie, z którym wywalczył srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski oraz otrzymywał powołania do seniorskiej kadry naszego kraju. Od 2017 roku występował w Niemczech, reprezentując kluby z Oberligi (trzeci poziom rozgrywkowy) – EV Lindau, Deggendorfer S.C. oraz Hannover Indians.