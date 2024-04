Wisła Kraków. Oceniamy piłkarzy „Białej Gwiazdy” za mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała Bartosz Karcz

To było dość pewne zwycięstwo piłkarzy Wisły Kraków z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jeśli można mieć o coś pretensje do wiślaków to jedynie o to, że mimo przewagi, nie zamknęli meczu już wcześniej niż w doliczonym czasie gry. Ale i tak wynik 3:1 oddaje w pełni różnicę klas obu zespołów. W większości krakowianie zasłużyli też na wysokie oceny, które prezentujemy.