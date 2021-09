Trasy rowerowe w woj. małopolskim. Gdzie na weekend 25 - 26 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w woj. małopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. małopolskim warto sprawdzić w weekend 25 - 26 września.

Trasy rowerowe po woj. małopolskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. małopolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w woj. małopolskim ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 26 września w woj. małopolskim ma być od 15°C do 17°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Doliny Podkrakowskie i Ojców Początek trasy: Miechów

Stopień trudności: 2

Dystans: 35,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 851 m

Suma zjazdów: 850 m Rowerzystom trasę poleca Oluffa Świetna trasa na krótką przejażdżkę, zaczynamy w Kobylanach, już na samym wstępnie wita nas bar o pięknie brzmiącej nazwie "Sen o Dolinie". Mają tutaj całkiem dobrą pizzę, ale niestety drogą i małą kawę - nie polecam ;) jedziemy chwilkę asfaltową drogą, która jeszcze parę lat temu była strumieniem, poprowadzonym teraz poboczem. Po chwili wjeżdżamy już do Doliny Kobylańskiej, wjeżdżamy na polną drogę. Bardzo dobre warunki, jest sucho i nie ma żadnych przeszkód w postaci błota. Mijamy mnóstwo wspinaczy, rozbitych namiotów, gdzieniegdzie pali się grill lub nawet ognisko. Po prawej i lewej widzimy oblegane przez tychże wspinaczy skały, m.in. Żabiego Konia czy Szarą Płytę, która nie jest prostą sprawą do pokonania ;) jedziemy spokojnie ścieżynką przez Dolinę, aż w końcu wjeżdżamy do lasu. Tutaj wita nas upragniony cień i nieco więcej przeszkód - góra, dół, góra, dół, nieco błota. W miarę oddalania się od wejścia do Doliny spotykamy coraz mniej ludzi, ale za to sporo rowerzystów.

Nie można się tutaj zgubić, ponieważ każda droga prowadzi dokądś i każda jest malownicza. Kieruję się do Ojcowa - żeby nieco urozmaicić drogę i pokręcić nieco asfaltem. To był błąd, ponieważ jest niedzielne popołudnie i ruch spory. Cel jednak został osiągnięty i po chwili już widać Ojców. Mijamy zamek i Kaplicę na Wodzie. Akurat słońce nieco przygasło i po otwartej przestrzeni jedzie się całkiem przyjemnie. Kręcę dalej do Pieskowej Skały i widzę słynną Maczugę Herkulesa. Tutaj ruch jest jeszcze większy, więc skręcam czym prędzej w pierwszy lepszy szlak w lewo. Przyjemna ścieżka, bez przygód, ale po chwili znowu asfalt, mniej uczęszczany. Ta część trasy mniej urokliwa, ale do Będkowic kręcę jeszcze przez przyjemne ostępy. Później już znaną drogą z powrotem do Kobylan, do punktu startu, gdzie został samochód.

🚲 Trasa rowerowa: Karpacki Szlak Rowerowy Początek trasy: Gorlice

Stopień trudności: 1

Dystans: 100,18 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 213 m

Suma podjazdów: 231 m

Suma zjazdów: 299 m Rowerzystom trasę poleca Szlaki_Malopolski

Beskid Niski i Sądecki to jedne z najbardziej malowniczych terenów w Małopolsce. Jest to doskonałe miejsce zarówno na wycieczki piesze, jak i rowerowe. Dla miłośników dwóch kółek został przygotowany Karpacki Szlak Rowerowy. Jego otwarcie miało miejsce w 2009 r. Trasa liczy ok. 600 km i składa się ze Szlaku Głównego i Szlaków Łącznikowych. Przebieg ścieżek rowerowych został profesjonalnie opisany w 7 kompletach map, które zawierają m.in. opisy atrakcji turystycznych. Na trasie natomiast ustawiono 60 tablic informacyjnych, które ułatwiają turystom poruszanie się po szlaku.