Trasy spacerowe w woj. małopolskim. Gdzie wybrać się w weekend 25 - 26 maja? Lista 10 tras

W woj. małopolskim jest wiele ciekawych ścieżek spacerowych. Mamy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić przyjaciół lub rodzinę i wspólnie odkrywać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. małopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe po woj. małopolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. małopolskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 maja w woj. małopolskim ma być od 14°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 45%. W niedzielę 26 maja w woj. małopolskim ma być od 13°C do 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 42%. 🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Góra Zborów Początek trasy: Wolbrom

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,16 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podejść: 227 m

Suma zejść: 233 m Miharu poleca tę trasę na spacer

Informacje praktyczne: Parking znajduje się naprzeciwko wejścia do rezerwatu, po drugiej stronie drogi, koło Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Wstęp kosztuje 2 zł, oglądanie Jaskini Głębokiej (obowiązkowo z przewodnikiem) - 15 zł. Po rezerwacie w zasadzie można chodzić dość swobodnie, są oczywiście ścieżki piesze i rowerowe, ale można podejść pod większość skałek (niektóre mają zakaz, są tabliczki, ale niewiele takich). Trasa dość łatwa, pagórkowata, po lesie, ale też po terenie odsłoniętym.

W Jaskini panuje stała temperatura 7 st. C. Wejście z przewodnikiem, obowiązkowo w kasku. :)

Na skałach można zaobserwować licznych wspinaczy. Podobno na terenie rezerwatu wypasane są kozy i owce, ale jak się dowiedziałam, od 17 maja.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Wolbromiu

🌳 Trasa spacerowa: Trail #7 Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,06 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 291 m

Suma zejść: 290 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Artlomiej

Dookoła Zbiornika Dziećkowice. TRASA: Jeleń Centrum / wzdłuż Przemszy / Jeleń Dąb / Leśna Góra (Chełmek ?, Libiąż ?) / Stawy Chełmek / Wzgórze Skała (Chełmek) / Smutna Góra (Chełm Śląski) / wzdłuż brzegu Zbiornika Dziećkowice / Góra Gąsiorowa (Imielin) ASFALT: ok. 3,8 km

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Chełmku

🌳 Trasa spacerowa: Półmaraton Mustanga Początek trasy: Dobczyce

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,68 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 451 m

Suma podejść: 738 m

Suma zejść: 661 m XRUN poleca tę trasę Bieg o niepowtarzalnym klimacie i pięknej trasie biegnącej po Beskidzie Wyspowym.

Przygotowaliśmy dla Was dwie trasy:

Półmaraton Mustanga o długości ~21 km i różnicy wzniesień około +-950 m.

Dziesiątka Mustanga o długości ~10 km i różnicy wzniesień około +-450 m.

Jedna jak i druga trasa przebiegają przez malownicze lasy wokół Poręby, między innymi koło schroniska na Kudłaczach i Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze.

Trasy prowadzą w 100% po leśnych ścieżkach i drogach. Innymi słowy 0% asfaltu. Nawierzchnia jest zróżnicowana. Przeważają na niej ścieżki leśne z ubitą ziemią i kamieniami. Beskid Wyspowy słynie z trudnych technicznie zbiegów, których nie zabraknie również i tutaj.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trail #5 Początek trasy: Chełmek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,72 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podejść: 302 m

Suma zejść: 302 m Artlomiej poleca tę trasę na spacer

TRASA: Były ośrodek Wypoczynkowo Rekreacyjny 'Tarka' / Pietrusowa Góra / Byczyna / Knepowa Góra / Cezarówka Dolna / Góra Korzeniec / Wójtowa Góra / Staw Groble ASFALT: ok 900 m Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Chełmku

🌳 Trasa spacerowa: Trasa Półmaratonu Mustanga Początek trasy: Dobczyce

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,75 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca tę trasę na spacer

Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las. Leśną dróżką dobiegamy do czerwonego szlaku i kierując się w lewo, biegniemy na Kudłacze przez ok 4 km, gdzie znajdować się będzie 1. punkt odżywczy. Kontynuując bieg czerwonym szlakiem (tu wszystkie szlaki na chwile się łączą) w górę, przechodzimy na szlak czarny i biegniemy aż do tabliczki z rysunkiem konia, gdzie odbijamy w prawo w leśną dróżkę. Po tym prostym odcinku skręcamy w prawo zbiegając w dół, by dobiec do kapliczki koło której skręcamy w lewo. Trasa wije się raz w dół raz w górę urozmaicając bieg. Dobiegamy do 2. punktu odżywczego (ok. 10 km trasy) i stamtąd szeroką ubitą kamienistą drogą biegniemy w lewo w górę, aż do szlaku żółtego, który odbija w lewo.

Biegniemy w górę trzymając się prawej strony gdzie wbiegamy na dróżkę oznaczoną żółtą koniczynką, która to dróżka doprowadza nas do punktu kontrolnego i jednocześnie czerwonego szlaku. Następnie biegniemy w lewo, aż do momentu gdy szlak czerwony złączy się z zielonym. Przeskakujemy na zielony biegnąc w dół i potem w prawo, aż do Suchej Polany gdzie czeka 3. ostatni punk odżywczy (ok. 15 km trasy). Nadal zielonym szlakiem udajemy się w lewo pod górę aż na Kamiennik. Potem tylko zbieg i odbicie w lewo w leśną dróżkę, która to doprowadza nas do mety.

Trasa liczy 21-22 km, prawie w całości jest po drogach leśnych (wyjątek stanowi początek biegu ok 1,5 km asfaltu) wiecej o biegu i trasie: Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: 6. Bieg Fundacji Tesco Początek trasy: Kraków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,99 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 86 m

Suma zejść: 83 m Trasy.gps poleca tę trasę Bieg Fundacji Tesco - trasa biegu głównego na 10 km. Start 26.08.2017 o godzinie 12.30 na bulwarach wiślanych. Trasa biegu jest zróżnicowana krajobrazowo – biegnie bulwarami Wisły oraz przez tereny zielone krakowskiego Zwierzyńca. W połowie trasy – na ul. Malczewskiego na biegaczy czeka małe wyzwanie – podbieg pod Diabelski Most

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Krakowa

🌳 Trasa spacerowa: Pani Mogiła - XRUN Początek trasy: Mszana Dolna

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,98 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 642 m

Suma podejść: 1 791 m

Suma zejść: 1 792 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca XRUN

Pani Mogiła to najdłuższy bieg z całej serii Xrunów. Królowa Beskidu Wyspowego sprawdzi Waszą wytrzymałość. Na trasie będzie Wam dane biegać po wąskich kamienistych ścieżkach jak i szerokich szybkich drogach leśnych. Dystans i duża suma przewyższeń zrobi swoje. Będziecie na mecie zmęczeni ale zadowoleni ;). A solidny posiłek i medal Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Mszanie Dolnej

🌳 Trasa spacerowa: Pielgrzymka biegowa Bielsko-Biała - Kalwaria Początek trasy: Kęty

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,54 km

Czas trwania spaceru: 21 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 640 m

Suma podejść: 2 486 m

Suma zejść: 2 491 m Spacerowiczom trasę poleca Dalekopis Początek przy kościele Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej Straconce. A później "połknięcie" całego Beskidu Małego i jeszcze kawałeczka Beskidu Makowskiego, ze Skawą i siedzibą zbójecką na Bugaju, z ostatnimi stacjami Dróżek Pana Jezusa i kaplicą cudownego obrazu w Kalwarii. Po drodze m. in.: Hrobacza Łąka, zapora w Porąbce, Żar, Kocierz, Leskowiec, zapora w Świnnej Porębie i Bugaj Zakrzowski

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kęt

🌳 Trasa spacerowa: Z Huty Szklanej na św. Krzyż Początek trasy: Szczucin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,35 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podejść: 97 m

Suma zejść: 2 m Spacerowiczom trasę poleca Mirekblagier

Miły bardzo łatwy spacerek. Podejście znakowane na 1,1 h swobodnie przechodzi się dużo szybciej. Zwłaszcza, że cały czas idzie się chodnikiem. Leniwi mogą wyjechać kolejką lub dorożką. Startujemy z parkingu w Hucie Szklanej. Parking ma zaplecze gastronomiczno-pamiątkarstkie oraz ładny plac zabaw dla dzieci. Droga prowadzi przez puszczę. Szybko wchodzimy na Łysiec zwany Łysą Górą, czy to tu czarownice zlatywały na swych miotłach, aby odbyć swe magiczne obrzędy? Ale sabat pod bokiem zakonników, coś tu nie pasuje. W każdym razie żadna ze spotkanych pań miotły nie miała. Na szczycie główną atrakcją jest klasztor z relikwią krzyża świętego i muzeum przyrodnicze. Warto zwiedzić klasztor, muzeum misyjne, kryptę Jeremiego Wiśniowieckiego, oraz polecam muzeum przyrodniczo leśne znajdujące się w dawnym więzieniu, które jeszcze wcześniej było klasztorem Benedyktynów. Po zwiedzaniu można się posilić, i odpocząć. W Hucie Szklanej warto zwiedzić osadę słowiańską. Spotka się tam kowala, zielarkę i innych rzemieślników opowiadających o swej pracy. Przydatne linki Przykładowe ceny na dzień 23 września 2012:

Parking 5zł

Muzeum misyjne wolne datki

Krypta Jeremiego Wiśniowieckiego 2zł ulgowy 1zł

Muzeum przyrodniczo leśne

Wystawa przyrodnicza 8zł ulgowy 6zł

Wystawa więzienie 2zł ulgowy 1zł

Osada Słowian 10zł ulgowy 8zł rodzinny 2+2 30zł

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: bulwary straceńskie Początek trasy: Kęty

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 1,52 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 128 m

Suma zejść: 147 m Guidoak poleca tę trasę Bulwary Straceńskie Bielsko-Biała. Miejsce wypoczynku z dziećmi i dla młodzieży. Ścieżka rowerowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Kęt

