Trendy w makijażu 2022. Te stylizacje podbijają świat Instagrama!

2022 rok daje przestrzeń na wszelakie eksperymenty. Tak naprawdę w makijażu wszystko jest dozwolone! Jednak specjalnie dla Was przejrzeliśmy stylizacje, które w 2022 najczęściej wybierają celebrytki. Gotowa na metamorfozę?

Zastanawiasz się jaki jest najmodniejszy makijaż na 2022 rok? Króluje przede wszystkim lekkość! Zapomnij o mocno przerysowanych brwiach i tonie podkładu. Postaw na delikatne podkreślenie swojej urody. Ale spokojnie, znajdzie się także przestrzeń na szaleństwo! Oto nasze makijażowe propozycje na 2022 rok!

1. Naturalny glow:

Make up no make to to bardzo trudna sztuka. Nie jest prostym subtelnie podkreślić swoją urodę i jednocześnie nie przesadzić z ilością kosmetyków. W 2022 roku naturalny glow podbił serca instagramowych artystów makijażu. Ten typ makijażu stawia na rozświetlenie (w okolicach kości policzkowych, nosa i łuku kupidyna), odrobinę różu, który doda cerze świeżości. Sztuczne rzęsy czy mocna kreska okazują się zbędne. Oko wystarczy delikatnie podkreślić: lekki cień w odcieniu nude i wytuszowane rzęsy to jest to. Beże, brązy i pudrowe róże to kolory, z którymi warto się zaprzyjaźnić!

2. Intensywne kolory:

Dla odważnych pań idealną propozycją będzie powieka w intensywnych kolorach. Neony, róże, pomarańcze? Czemu nie! Na wybiegach króluje mocno podkreślone kolorem oko. Ciekawym pomysłem będzie także połączenie kilku kolorów naraz. Wiosna to idealny czas na tego typu eksperymenty!

3. Alternatywne kreski:

Nie lubisz kolorów, ale chcesz zaszaleć? Nie ma problemu! Wybierz trend, który podbija serca modelek na instagramie! Kreska w alternatywnym wydaniu! O co chodzi? Klasyczna kreska eyelinerem to przeżytek! W makijażu na 2022 rok prym wiodą kreski o różnych kształtach. Obowiązuje pełna dowolność! Eyelinerem możesz podkreślić zarówno górną, jak i dolną powiekę. Tutaj nie ma ograniczeń! Choć może nie jest to typ makijażu na co dzień, ale na specjalną okazję sprawdzi się doskonale! Co więcej, kreska wcale nie musi być w klasycznej czerni!

4. Lekkie smoky eyes:

Smok eyes to trend ponadczasowy. Jednak w 2022 roku smoky eyes królują w nieco lżejszej wersji: w odcieniach brązu i beżu. To propozycja dla pań, które chcą podkreślić swoją urodę, ale nie przesadzić z efektem. Ten makijaż sprawdzi się zarówno na wieczornym wyjściu, jak i na co dzień.

5. Kryształki

Wieczorowy makijaż? Postaw na kryształki! Tak, to nie żart. Błyskotki na oku to jeden z największych hitów makijażowych na 2022 rok. Kryształki możesz przykleić wzdłuż linii eyelinera, tuż pod brwiami, w kącikach – pełna dowolność! Połysk na oku z pewnością powali wszystkich!

6. Lifting make up

Nie jest ci po drodze z medycyną estetyczną, a chcesz się nieco odmłodzić za pomocą makijażu? Nic prostszego! Korektorem możesz zdziałać cuda. Lifting za pomocą makijażu pomoże odjąć sobie kilka lat!

