Trwa asfaltowanie ul. Klasztornej. Kiedy zakończą się roboty?

Jest prawomocny wyrok za gwałt na 13-letniej gorliczance. Partner matki dziewczynki spędzi w więzieniu 5 lat!

Pięć lat w więzieniu spędzi 46-latek, który dwukrotnie zgwałcił 13-letnią dziewczynkę. Młoda gorliczanka to córka jego partnerki. Taką decyzję podjął we wtorek Sąd Apelacyjny w Krakowie, który przychylił się do apelacji prokuratora i zwiększył wymiar kary o 21 miesięcy w stosunku do tej, którą zasądził sąd pierwszej instancji.