Trwa walka z komarami w gminie Brzeszcze. Akcja jest prowadzona na terenach gminnych o powierzchni 70 hektarów

- Jest to produkt bezpieczny dla środowiska, przeznaczony do zwalczania larw komarów i meszek w wodach, czyli w miejscu ich wylęgu. W przeciwieństwie do środków chemicznych jest nietoksyczny dla pszczół, ryb i innych organizmów wodnych

Obszar przeznaczony do odkomarzania wynosi 70 hektarów. Obejmuje rowy i zalewiska znajdujące się na terenach będących własnością gminy Brzeszcze.

Prace prowadzone są od kwietnia do września i powinny przyczynić się do ograniczenia występowania komarów. Łączny koszt odkomarzania w 2021 roku wyniesie ponad 35 tys. złotych.

Apel do mieszkańców

Jednocześnie urząd w Brzeszczach apeluje o pomoc w zwalczaniu komarów do mieszkańców. Chodzi o przestrzeganie określonych zasad na własnych działkach i w ogrodach, takich jak m.in.: usuwanie z ogródków przedmiotów mogących przypadkowo gromadzić wodę, np. deszczową, przykrywanie wszelkich pojemników celowo gromadzących wodę (np. beczki) do podlewania roślin, by ograniczyć samicom dostęp do powierzchni wody, gdzie mogłyby złożyć jaja, w przypadku przydomowych oczek wodnych należy pamiętać o regularnej wymianie wody, umożliwieniu przepływu wody lub wprowadzanie do nich ryb zjadających larwy komarów, systematyczne wykaszanie działki, ponieważ wysoka trawa stanowi idealne schronienie dla komarów.