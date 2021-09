Trwają Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia. Weź udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych Patrycja Dziadosz

Od 20 września do 26 września 2021 r. w wybranych podmiotach leczniczych na terenie Małopolski będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych

Po roku przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa wróciły Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia. Dzięki nim w tygodniu od 20 do 26 września w wybranych przychodniach i szpitalach w regionie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. To świetna okazja, by pomyśleć o swoim zdrowiu.