Trzeci pas na autostradzie A4 w Krakowie ma powstać po 2030 roku. Mieszkańcy boją się wyburzeń, domagają się ekranów

Trzeci pas ruchu powstanie na autostradzie A4 w Krakowie. Są trzy warianty rozbudowy. Trwa przygotowanie dokumentacji. O przebiegu drogi, nowych rozwiązaniach, wyburzeniach domów, hałasie i utrudnieniach w ruchu projektanci z firmy IVIA z Katowic oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iw Autostrad rozmawiali we wtorek, 12 grudnia wieczorem z mieszkańcami Krakowa, głównie dzielnic: X Swoszowice oraz VIII Dębniki. Mieszkańcy terenów przyległych do autostrady dopytywali wyburzenia domów, wykupy terenów, a przede wszystkim o ekrany akustyczne.

Rozbudowa autostrady A4 jest planowana na odcinku 17,3 km od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie. Wraz z tymi planami są także dodatkowe dotyczące rozbudowy drogi S52c od węzła Balice I do węzła Modlniczka. Projektant tej inwestycji oraz zarządca drogi krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprosili mieszkańców na spotkania konsultacyjne. Zaplanowali cztery takie spotkania we wszystkich gminach, przez które przebiega planowany do rozbudowy odcinek autostrady. To: Kraków, Liszki, Zabierzów oraz gminy Wielka Wieś, na terenie które rozbudowywany będzie odcinek trasy S 52. Pierwsze spotkanie miało miejsce 12 grudnia wieczorem w Krakowie w obiektach Klubu Sportowego Wróblowianka w X dzielnicy Swoszowice.

Wyburzenia kilkudziesięciu domów

Ludzie wskazywali, że najbardziej problemowy jest brak ekranów chroniących przed hałasem. Boją się także wyburzeń. Maksymalnie może być 36 wyburzeń domów lub minimalnie 16 w zależności od wyboru wariantu, a ponadto wyburzenia 50 lub 40 budynków gospodarczych, 12 lub 2 hal firm ulokowanych w pobliżu autostrady oraz 3 budynków usługowych.

- Kilka miesięcy poświęciliśmy na przygotowanie rozwiązań poszerzenia tej drogi. Przedstawiamy wstępne rozwiązania. Sama realizacja jest planowana w 2030 roku - mówi Magdalena Karolak, naczelnik Wydziału Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Przypomnijmy inwestycje na zakopiance, która na węźle Kraków Południe łączy się z autostradą A4. O tym pisaliśmy tutaj - kliknij. Na spotkaniu w Swoszowicach projektant rozbudowy A4 zapoznał mieszkańców ze swoimi propozycjami rozbudowy i zbierał uwagi mieszkańców. Na piśmie można je składać do 26 grudnia 2023 r. Podczas spotkania były rozmowy o problemach, jakie mają mieszkańcy terenów przyległych do autostrady, obawy, utrudnienia.

- Po zebraniu uwag od mieszkańców uzupełnimy dokumenty, przygotujemy drugi projekt. Powstają trzy warianty rozbudowy drogi wszystkie zakładają powstanie dwóch jezdni po trzy pasy. Takie same założenie jest dla rozbudowywanego około 3-kilometrowego odcinka drogi S52 od węzła Balice do węzła Modlniczka. Wraz z powstaniem trzeciego pasa na całej długości tego 17-kilometrowego odcinka będzie też rozbudowa węzłów. Mamy tu sześć węzłów, mimo że zgodnie z wymogami na tak krótkim odcinku autostrady powinny być trzy węzły - mówił Arkadiusz Palka, kierownik projektu z firmy IVIA.

Zakres prac na rozbudowywanej A4

Projektant wskazywał, że w ramach inwestycji planowane jest:

poszerzenie 17,3 km autostrady A4 oraz 3 km drogi ekspresowej S52 o trzeci pas ruchu;

rozbudowa węzłów drogowych Balice i Kraków-Skawina na autostradzie A4 ;

budowa nowego węzła drogowego w pobliżu lotniska w zamian za dotychczasowy węzeł Kraków Balice;

nowy przebieg autostrady A4 w rejonie węzła Kraków Bielany, stopnia wodnego Kościuszko i węzła Kraków Tyniec. Rozbudowa autostrady zacznie się w Balicach tuż za bramkami w gminie Zabierzów, a zakończy się przy ul. Kąpielowej na węźle Kraków Południe. Rozbudowa ma na celu poprawę przepustowości autostrady - po zachodniej stronie Krakowa, ale także rozwiązania dotyczące dobrego skomunikowania A4 z siecią dróg publicznych w jej rejonie.

Projektant proponuje trzy warianty

- Prezentujemy trzy warianty rozbudowy drogi. We wszystkich trzech w dużej mierze rozbudowa będzie po istniejącym śladzie drogi. Od Balic do linii Wisły nie ma możliwości zmiany korytarza, ze względu na wiele uwarunkowań: lotnisko, autostradę, drogę ekspresową S 52 linię kolejową oraz tereny wojskowe. Wszystko to musi być skomunikowane więc tu we wszystkich trzech wariantach planujemy przebudowę węzła Balice i przesunięcie go. Obecnie węzeł jest dwupoziomowy, a będzie trzypoziomowy - mówi projektant Arkadiusz Palka.

Wskazuje, że przy budowie nowego węzła Balice uwzględnione muszą być drogi - budowana Trasa Balicka oraz obecna wojewódzka 774, która też zostanie przebudowana i zmieni korytarz. A w tym istniejącym śladzie stanie się drogą powiatową. - W środkowym odcinku planowanej rozbudowy autostrady w rejonie gminy Liszki poszukujemy nowego korytarza tej drogi - podkreśla projektant z IVIA. I tu jest widoczny podział na trzy warianty. Pierwszy i drugi wariant planowanej rozbudowy drogi zakładają znaczne odejście od obecnego śladu na odcinku od węzła Kraków Bielany do węzła Kraków Tyniec. Pierwszy wariant pokazuje, że w miejscu obu tych węzłów będą zjazdy z nowej trasy na starodroże. Drugi wariant zakłada wyłączenie węzła Tyniec, a zajazdy na rozbudowanym węźle Kraków Bielany. Natomiast trzeci wariant pokazuje nowy ślad drogi przybliżony do starej A4 na tym odcinku. Oba węzły Bielany i Tyniec zostają na starym odcinku, a z nowego zjazdy na starodroże.

Wszystkie trzy warianty zakładają rozbudowę węzła Skawina do tzw. "pełnej koniczyny". Dalej do ul. Kąpielowej trasa poprowadzi starym śladem do węzła Kraków Południe i połączenia z zakopianką. Ten ostatni węzeł także nie może być rozbudowany do pełnej "koniczyny" ze względu na ograniczenia linii kolejowej.

Mieszkańcy: hałas i barak ekranów

Mieszkańcy dopytywali o kontrowersyjne dla nich lokowanie miejsc obsługi podróżnych wzdłuż trasy. - Nie przewidujemy budowy miejsc obsługi podróżnych, z tych planów zrezygnowaliśmy - mówi Magdalena Karolak z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Najwięcej problemów mieszkańcy mają z hałasem z autostrady i ten temat poruszano nieustająco. - Nie możemy się doczekać ekranów wzdłuż autostrady. Zwracamy uwagę na fakt, że od wielu lat są przekroczone normy hałasu. To wykazywały badania robione przez miasto. Były nawet pieniądze około 3 mln zł na te ekrany, ale zarządca drogi nie zrobił nic w tym zakresie na terenie dzielnicy Swoszowice. Podkreślam, że mieszkańcy nie są przeciwni rozbudowie A 4, wiedzą, że jest to konieczne, ale konieczna jest także ochrona tych, którzy mieszkają najbliżej autostrady - mówi Michał Starobrat, radny miasta Krakowa reprezentujący dzielnicę Swoszowice.

O ekrany dopominają się także mieszkańcy Sidziny. W ich imieniu podczas spotkania z projektantem rozbudowy A4 rozmawiał Mariusz Matyjaszczyk ze Stowarzyszenia Kraków Sidzina. - Budowa ekranów to temat, który mieszkańcy zgłaszają nieustająco. U nas problemem jest jeszcze to, że autostrada blokuje wjazd do miasta. Jesteśmy w kleszczach: z jednej strony mamy autostradę, z drugiej linię kolejową, a drogi od węzłów, czyli ulice Skotnicka i Zakopiańska są tak zakorkowane, że odcinają nas od centrum miasta. Mamy połączenie ul. Działowskiego, jednak zakorkowane tamte drogi sprawiają, że tu droga dojazdową z naszego osiedla kierują się także ci którzy jadą od strony Skawiny, Libertowa, Mogilan, Suchej Beskidzkiej. Z każdej strony jesteśmy zablokowani - mówi Mariusz Matyjaszczyk.

Uwagi można kierować do projektanta

Mieszkańcy liczą na rozwiązania przy rozbudowie autostrady. Natomiast zarządcy drogi i projektanci proponują, żeby wszystkie uwagi spisać i wysłać do firmy IVIA, projektującej rozbudowę A4. Są do tego przygotowane formularze.

Wypełnione formularze należy przesłać do 26 grudnia 2023 r. pocztą tradycyjną na adres: IVIA S.A., al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail: [email protected]

