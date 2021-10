Trzy auta rozbite nad krajówce pod Nowym Sączem. Utrudnienia na trasie do Krynicy-Zdroju

Minutę przed godziną czternastą strażacy otrzymali informację o wypadku w Nawojowej i zablokowaniu tam drogi krajowej nr 75 prowadzącej od Nowego Sącza do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov oraz do Krynicy-Zdroju. Oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu wysłał do akcji roty z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Nowym Sączu oraz druhów z Ochotnicze Straży Pożarnej w Nawojowej.

W Nawojowej na ul.Nowosądeckiej, która jest fragmentem drogi krajowej nr 75, w zderzeniu rozbiły się trzy wozy osobowe. Renault z numerami rejestracyjnymi powiatu Nowosądeckiego (KNS). Mający taką samą rejestrację hyundai i40 oraz ford fiesta z numerami rejestracyjnymi powiatu wielickiego (KWI).

Udzielaniem pomocy poszkodowanym zajęły się załogi wozów strażackich i załogi karetek Pogotowia Ratunkowego. Strażacy usuwali również skutki wypadku, by możliwe było przywrócenie pełnej przejezdności bardzo ruchliwego szlaku komunikacyjnego.